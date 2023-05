Gleich zwei Autofahrer mussten am Wochenende ihren Führerschein abgeben, nachdem sie zuvor schlangenlinienfahrend der Polizei gemeldet wurden. Ein 67-jähriger Fahrzeugführer wurde am Samstag gegen 14 Uhr in der Münchener Straße kontrolliert. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,66 Promille. Ein 34-jähriger Autofahrer wurde am Sonntag gegen 1.45 Uhr auf der B9 gestoppt. Bei diesem wurde eine Atemalkoholkonzentration von 2,14 Promille festgestellt. Blutentnahmen folgten ebenso wie Strafanzeigen.