Am Samstag kontrollierte die Polizei eine Fahrzeugführerin, die wegen Trunkenheit Schlangenlinien auf der B9 gefahren ist. Ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer meldete der Polizeiinspektion Germersheim den auffällig fahrenden Audi A3 in Höhe Bellheim. Das Fahrzeug konnte in Schwegenheim gestoppt werden. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei der Fahrzeugführerin Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab 2,5 Promille. Der Führerschein der 47-Jährigen wurde einbehalten und eine Blutprobe entnommen. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet.