Wegen einer betrunkenen Autofahrerin rückten Polizisten der Inspektion Germersheim am Sonntagabend gegen 22.30 Uhr aus. Eine Zeugin hatte zunächst ein langsames, Schlangenlinien fahrendes Fahrzeug auf der B9 in Höhe Germersheim Mitte in Richtung Karlsruhe gesichtet. Als sich die Polizisten hinter dem Fahrzeug befanden, merkten sie, dass die Fahrerin beide Fahrspuren benötigte und mit 60 Stundenkilometer unterwegs war. Nach mehrfacher Aufforderung brachte die Fahrerin das Auto letztlich zum Stehen. Auch zum Lösen des Gurtes benötigte die 45-Jährige mehrere Versuche. Nur mit Mühe gelang es ihr aus dem Auto zu steigen. Danach wurde sie von den Beamten festgehalten, damit sie nicht auf die Fahrbahn torkelte. Eine Erklärung lieferte der Atemalkoholtest: 1,96 Promille. Die Autofahrerin kam von einer Party und hatte Vodka getrunken. Die 45-Jährige hatte bereits im Jahr 2016 ihren Führerschein wegen Trunkenheit im Verkehr „verloren“. Daher wird noch ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.