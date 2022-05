Zwei leichter verletzte Polizisten sind das Resultat eines Einsatzes der Polizei am Entenfang am frühen Samstagmorgen. Ein aggressiver, psychisch auffälliger Mann hatte zuvor Flaschen auf die Straße geworfen. Die Polizisten waren wegen einer anderer Sache gegen 2.30 Uhr am Entenfang unterwegs, als plötzlich und unvermittelt zwei Bierflaschen aus einem Fenster auf die Straße geworfen wurden. Der leicht alkoholisierte Werfer wurde von den Polizisten nach unten gebeten und kam ihnen am Hauseingang entgegen. Hier schubste der 25-jährige Mann einen Beamten die Treppe hinunter. Dann versuchte er, die Polizistin zu schlagen. Es entwickelte sich ein Handgemenge, das sich auf die Straße verlagerte. Dort konnte der Aggressor mit Hilfe weiterer Polizisten zu Boden gebracht und fixiert werden. Beide Polizisten wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt, konnten aber ihren Dienst fortsetzen. Der 25-Jährige wurde aufgrund seines psychischen Zustands in ein Krankenhaus gebracht, er blieb unverletzt.