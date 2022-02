Im Berufsverkehr am Mittwochmorgen fuhr der Fahrer eines Passat gegen 5.40 Uhr auf der L549 aus Richtung Kandel in Richtung Rheinzabern. Im Bereich einer Kurve vor dem Waldanfang kommt dem Fahrer ein Wagen, vermutlich rot, entgegen. Im Kurvenverlauf fährt das entgegenkommende Auto auf die Fahrspur des Passat-Fahrers und es kommt zum Zusammenstoß der Außenspiegel. Der Unfallverursacher hielt nicht an und flüchtete von der Unfallstelle. Nun sucht die Polizei nach Zeugen und nach einem Wagen, dessen linker Außenspiegel möglicherweise beschädigt ist. Hinweise an die Polizei Wörth unter 07271-92210.