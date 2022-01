Nach einer Auseinandersetzung dreier alkoholisierter Personen in der Silvesternacht an der Ecke Werderstraße/Wilhelmstraße bittet das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt um Zeugenmeldungen. Anscheinend kam es kurz nach Mitternacht unter den drei Betrunkenen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, nachdem zwei jüngere Männer von einem 40-Jährigen beleidigt worden waren. Die beiden Mittzwanziger sollen hierbei den Älteren geschubst und gegen sein Fahrrad getreten haben. Daraufhin habe ihr Kontrahent mit einer abgeschlagenen Sektflasche versucht, die Männer am Oberkörper zu treffen. Anwohner unterbanden schließlich die Auseinandersetzung. Zeugen werden gebeten, sich unter 0721 666-3411 beim zuständigen Revier Südweststadt zu melden.