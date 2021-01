Im Rahmen einer kleinen Feierstunde wurde Elvira Schloß nach 34 Jahren bei der Verbandsgemeindeverwaltung Jockgrim von Bürgermeister Karl Dieter Wünstel in den Ruhestand verabschiedet. Die 63-jährige Jockgrimerin begann ihre berufliche Laufbahn 1975 bei den US-Streitkräften in Germersheim, bevor sie bei der Robert Bosch GmbH in Karlsruhe als kaufmännische Angestellte tätig war. Zur Verbandsgemeindeverwaltung kam sie im Dezember 1986 als Mitarbeiterin der Finanzabteilung, 2008 wechselte sie an die Infozentrale. Dies war nach ihren eigenen Worten ihr Traumjob, denn der direkte Kontakt zu den Bürgern habe ihr sehr viel Freude bereitet. I