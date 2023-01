Am Montag verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen 8.30 bis 22.30 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Gräfensteinstraße in Hagenbach. Die Täter hebelten ein rückwärtig gelegenes Fenster an der Terrasse auf, berichtet die Polizei.

Ebenfalls am Montag brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 14.45 und 19 Uhr Zugang in ein Einfamilienhaus in der Königsberger Straße in Jockgrim ein. Dort wurden mehrere Schränke durchwühlt, so die Polizei. Angaben zur Beute der Einbrecher macht die Polizei keine.