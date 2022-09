Sie sind Meisterinnen und Meister im Gartenbau, im Weinbau, in der Pferdewirtschaft und in der Hauswirtschaft: 77 junge Menschen wurden jetzt bei der Meisterfeier der Grünen Berufe im Kurhaus Bad Kreuznach geehrt. Darunter waren auch drei aus der Südpfalz: Moritz Lorek, Bornheim; Matthias Ohmer, Rheinzabern; Fabian Steegmüller, Weingarten, allesamt Meister im Gemüsebau.

Ebenfalls geehrt wurden langjährige Prüfungsausschussmitglieder, die sich ehrenamtlich in der Weiterbildung des Grünen Berufsnachwuchses engagieren. 27 Meisterinnen und 50 Meister haben den Kurs 2020 bis 2022 erfolgreich absolviert. Die Bilanz en detail: Zwei Gärtnermeisterinnen und 31 Gärtnermeister, drei Winzermeisterinnen und sieben Winzermeister aus dem Lehrgang in Rheinhessen, sieben Winzermeister aus dem Lehrgang in der Pfalz, drei Winzermeister aus dem Lehrgang an der Mosel, 12 Pferdewirtschaftsmeisterinnen und zwei Pferdewirtschaftsmeister 10 Hauswirtschaftsmeisterinnen. Gemeinsam mit Agnes Pohlmann, Referentin für Berufsbildung und Beratung Agrar- und Hauswirtschaft im Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau überreichte Präsident Norbert Schindler die Meisterbriefe.