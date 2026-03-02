Fest etabliert ist das Mittagstisch-Angebot im Katholischen Pfarrheim. Jeden letzten Donnerstag im Monat erleben Gäste ein besonderes Miteinander beim gemeinsamen Essen.

„Gemeinsam statt alleine“ dachten sich auch Waltraud Ackermann und Renate Schneider aus Germersheim. Die beiden Seniorinnen waren zum ersten Mal Gäste beim Mittagstisch. „Warum sollen wir alleine daheim essen, wo es in Gesellschaft doch besser schmeckt“, sagt Renate Schneider. „Ich koche mir regelmäßig und dann sitze ich alleine am Tisch“, ergänzt Waltraud Ackermann. Das ist zumindest heute anders.

Nach und nach kommt „Leben in die Bude“, treffen Stammgäste und neue Gäste ein und setzen sich an die vorbereiteten Tische. Rita Rösch, Sozialreferentin, begrüßt sie alle und sorgt auch dafür, dass die Neuen sich gleich wohlfühlen. Für Gäste aus Lingenfeld gibt es das Angebot, den Bürgerbus zu nutzen und bei der Organisation anderer (Mit)Fahrmöglichkeiten sind die Organisatoren gerne behilflich.

Die Sondernheimer Frauen sind Stammgäste des Mittagstischs. Foto: Evelyn Schnitzer

Um elf Uhr sind die ersten Helfer eingetroffen, haben die Trennwand im Pfarrsaal zur Seite geschoben, Tische und Stühle gestellt. Die Lingenfelder Michael Troubal, seit kurzem im Ruhestand, und Karlheinz Schäfer packen mit an. Die beiden sind zum zweiten Mal dabei. „Wir brauchen heute zwei Zehner und vier Achter-Tische“, instruiert Rita Rösch die Helfer. „Wir haben 35 Anmeldungen“, ergänzt sie. Sie plant zwar stets ein, zwei Spontangäste mit ein, bittet aber wegen besserer Planbarkeit um Anmeldungen.

In Coronazeit initiiert

Heidi Schäfer ist inzwischen dabei, die Tische einzudecken, richtet Besteck, Gläser, Kaffeesahne und Zuckerdosen – für das Käffchen danach. Heute gibt’s Kekse dazu, aber oft auch gespendeten Kuchen. In der Küche wird’s nun ebenfalls lebendig, werden Teller und Glasschalen gerichtet, Salate umgefüllt. Schon etwa 20 Minuten vor Zwölf trudeln die ersten Gäste ein, gibt es ein vielseitiges Hallo zur Begrüßung und der Geräuschpegel steigt. Renate Schneider freut sich: „Da drüben ist jemand, den ich schon Jahre nicht mehr gesehen habe.“ Da drüben – das ist der große Tisch der „Sondernheimer Runde“. Heute sind es elf Frauen, die sich regelmäßig zum Mittagstisch treffen.

„Es wird niemand gefragt, woher er kommt, wer er ist, woran er glaubt“, betont Rösch, die gemeinsam mit Wiltrud Siepenkothen, Vorsitzende des Pfarreirats, das Projekt „Mittagstisch“ in der Coronazeit initiiert hat. Siepenkothen winkt derweil durchs Fenster, sie braucht Hilfe beim Ausladen. Sie hat heute das Essen in der Mensa der Uni abgeholt. Auf dem Speiseplan stehen Penne und Bolognese, vorweg gibt’s einen Salat. „Es gibt immer nur ein Essen, auf Diäten oder andere Vorlieben können wir keine Rücksicht nehmen“, sagt die Sozialreferentin. Doch bisher sei das kein Problem gewesen.

Ein Ständchen zu Beginn

Rita Rösch begrüßt Gäste sowie Helfer und verkündet, dass heute auf Wunsch der ukrainischen Helferinnen ein Lied zur Begrüßung gesungen wird, das sie im Sprachkurs gelernt haben. Die Gäste singen fröhlich mit, auch Männerstimmen sind im Chor deutlich zu hören.

Und dann heißt es „Guten Appetit“. Das ist auch gut so, denn der verführerische Duft der Bolognese breitet sich aus, weckt Hungergefühle. Das Helferteam beginnt mit dem Servieren – ein Service, der gern angenommen wird und weniger gehsicheren Menschen sehr entgegenkommt.

Marita Nebel-Wey und Kurt Wey berieten die Salatteller vor. Foto: Evelyn Schnitzer

Ganz bewusst wurde der Mittagstisch auf das Monatsende gelegt, wenn es in manchen Haushaltskassen doch etwas klammer wird. Doch „viele kommen nicht aus finanzieller Not“, sagt Rita Rösch, sie können sich ein Essen durchaus leisten. Diese Menschen schätzen die Begegnung, die Gesellschaft, einmal nicht alleine essen zu müssen. Nach dem Mahl wird die Spendendose herumgereicht. „Jeder kann, keiner muss etwas hineinwerfen“, betont Rösch. Der Mittagstisch soll ein kostenloses Angebot bleiben, wird aber auch aus diesen Spenden mitfinanziert.

Übrigens: Ackermann und Schneider haben sich schon den Termin für das ökumenische Seniorencafé vorgemerkt: Dieses findet immer am ersten Mittwoch eines Monats ebenfalls im Pfarrsaal statt.

Info

Nächster Mittagstisch: Donnerstag, 26. März, 12 bis 13.30 Uhr, Katholisches Pfarrheim, Germersheim, Klosterstraße 13 (Eingang ums Haus an der Rasenfläche), Anmeldung: Telefon 07274 9485330 oder per E-Mail an pfarramt.germersheim@bistum-speyer.de.

Spenden

Kath. Kirchengemeinde, Sel. P.F. Nardini, IBAN DE82 7509 0300 0000 0633 47, Stichwort: Mittagstisch.

