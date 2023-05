Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nachdem die Südpfalzwerkstatt Mitte März geschlossen hatte, mussten Betreuungskräfte einspringen, um die Produktion aufrecht zu erhalten. Inzwischen ist ein Teil der Menschen mit Behinderung an den Arbeitsplatz und in die Wohnräume zurückgekehrt. Wie es nun weitergeht und was ihnen gefehlt hat.

„Eigentlich wären die Sportler der Südpfalz-Werkstätten in dieser Zeit bei den Special-Olympics-Landesspielen in Koblenz“, sagt der in Wörth tätige Sportlehrer