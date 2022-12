Sechs Geschwindigkeitsverstöße ahndeten Beamte der Polizei Germersheim am Mittwoch zwischen 10.50 und 11.20 Uhr im Bereich „Am Alten Hafen“. Der „Schnellste“ wurde mit 45 Stundenkilometer bei erlaubten 30 Stundenkilometer gemessen. Weiterhin wurden im Rahmen der Verkehrskontrollen zwei sogenannte „Gurtmuffel“ festgestellt und verwarnt. An einem Fahrzeug wurden zudem technische Mängel beanstandet, so die Polizei.