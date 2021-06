Ein 37-jähriger Autofahrer hat am frühen Mittwochmorgen im Drive-In eines Schnellrestaurants einen Unfall gebaut. Er blieb gegen 2.15 Uhr mit einem Fiat in der Durchfahrt hängen und verursachte einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Mann stand sichtlich unter Alkoholeinfluss, teilt die Polizei mit. Eine Blutprobe wurde entnommen. Er hatte keinen Führerschein, der Wagen wurde abgeschleppt.