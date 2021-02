Wenn Corona es zulässt, dann soll die Pan Vinothek in Germersheim im April wieder öffnen – mit neuen Pächtern und neuem Konzept. Die „Pan“ im ehemaligen Gebäude der Spritfabrik Berkel in der Klosterstraße ist nun ein Teil der Germersheimer MHC-Gruppe, die sich bisher „nur“ mit Anlagenbau sowie Personal- und sonstigen Dienstleistungen beschäftigte. Nun also auch mit Gastronomie.

In dieser, insbesondere in der gehobenen Gastronomie, haben die neuen Pächter, Regina und Dennis Schneider, reichlich Erfahrungen gesammelt; beide arbeiteten in namhaften Häusern. Der gelernte Koch wirkte zuletzt im „Lamm“ in Neupotz. Zuvor war er unter anderem in der „Traube“ in Tonbach, wo bis 2017 Drei-Sterne-Koch Harald Wohlfahrt den Kochlöffel schwang.

Kennengelernt haben sich die Eltern einer Tochter im Schwarzwald, im Hotel Engel in Obertal. Er absolvierte dort seinen Küchenmeister und sie besuchte in München die Sommelierschule. Der gemeinsame Berufsweg führte das Paar unter anderem zu Karl-Emil Kuntz, bis 2018 Küchenchef der mit einem Michelin-Stern dekorierten „Krone“ in Herxheim-Hayna. Nun soll in der „Pan“ der Fokus verstärkt auf die Kulinarik gelegt werden. Wobei zu den kleinen und großen Gerichten edle Tropfen kredenzt werden sollen, verraten der Koch und die Sommeliere. Um das geplante Programm im Restaurant mit 40 Sitzplätzen und in der Vinothek mit 30 umsetzen zu können, wird das Lokal mit Freisitz umgebaut. Unter anderem wurde eine moderne Küche installiert.