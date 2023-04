Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Corona-Pandemie, Lockdown, Kurzarbeit. Derzeit gibt es genug Gründe, in eine Krise zu stürzen. Seit Mitte April bietet auch die Psychosomatische Abteilung in der Germersheimer Klinik eine Notfallnummer an. Mit ihrer Reaktion auf die aktuelle Lage haben die Südpfalzer die Fachleute erstaunt.

Gleichsam über Nacht hatten sich Mitte März auch die Türen zu den Kliniken geschlossen. Besuchsverbot, um keine Infektionen mit dem Coronavirus einzuschleppen. Das galt natürlich auch