Die hohen Wasserstände und die damit einhergehenden überfluteten Gebiete bieten ideale Bedingungen für die Verbreitung von Stechmücken. Die Vielzahl an Schnaken sind in den Biergärten am Rhein allabendlich deutlich zu spüren. Wie reagieren die Gastronomen auf die Schnakenplage?

„Schnaken haben wir hier jedes Jahr, aber diesen Sommer ist es schon extrem“, sagt Wolfgang Müller vom Restaurant Müllers in Leimersheim. Die Folgen des neuerlichen