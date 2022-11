Bei einer Geschwindigkeitsmessung in der Zeppelinstraße in Germersheim stellten die Beamten am Dienstag innerhalb einer Stunde sechs Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei erlaubten 30 Stundenkilometern wurde der „Spitzenreiter“ mit 56 km/h gemessen. Zudem war ein Autofahrer nicht angeschnallt und an einem Fahrzeug wurden technische Mängel festgestellt.