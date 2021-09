Anfang Oktober tourt die Kinder- und Jugendfilmtour zum bereits 15. Mal durch RLP und macht am Donnerstag, 21. Oktober, 14 bis 18 Uhr, in Germersheim Station. Die IB Südwest ggmbH und das Kinder- & Jugendzentrum Hufeisen laden ein auf die Festungsanlage, Glacisstraße 9, wo der Film „Fünf Freunde 2“ gezeigt wird.

Das Konzept von Popcorn im Maisfeld: An außergewöhnlichen Orten in Rheinland-Pfalz können junge Filmfans unvergessliches Aktionskino erleben und Popcorn knuspern.

22 Kinoveranstaltungen wird es in Kooperation mit der Jugendarbeit vor Ort geben.

Am 21. Oktober wird in Germersheim „Fünf Freunde 2“ gezeigt. Der Film ist für Kinder ab sieben Jahren geeignet. Die Handlung: Im 16. Jahrhundert verschwand der größte Smaragd der Welt im geheimnisvollen Katzenmoor. die Helden machen sich auf die Suche un treffen auf einen neureichen Jungen, dem eine Verbrecherbande nachstellt. Durch eine Verwechslung wird Dick auf die Burg „Eulennest“ entführt. Im Anschluss an den Film gibt es eine spannende Festungsführung.

Der Eintritt ist frei. Anmeldung ist erforderlich bei Claudia Meiburg, Telefon 07274 702534, juz-germersheim@ib.de.

www.kinderfilmtour.de. rhp