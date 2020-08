In Kürze beginnt das neue Schuljahr. Der Studienkreis in Germersheim gibt Tipps für einen gelungen Schulstart. Auch Tipps einer Ärztin habe man eigens für den Schulstart eingeholt, so Nicole Trost vom Studienkreis Germersheim.

Nach einem von Schulschließungen und Homeschooling bestimmten ersten Halbjahr und sechs Wochen Ferien stehen Schüler, Eltern und Lehrer vor neuen Herausforderungen: Es treffen wieder mehr Kinder und Jugendliche aufeinander, die die Abstands- und Hygieneregeln einhalten müssen, die Schüler haben unterschiedlichen Nachholbedarf, und alle müssen in einen normalen Schulrhythmus zurückfinden.

Damit der Start unter diesen ungewöhnlichen Bedingungen gelinge, habe das Nachhilfe-Institut Studienkreis einige Tipps für Eltern zusammengestellt und dabei berücksichtigt, dass sich viele Eltern in Corona-Zeiten besonders um die Sicherheit ihrer Kinder sorgen, so Trost. Die promovierte Medizinerin Monika Gratzke steuerte Empfehlungen zu den gesundheitlichen Aspekten bei.

Fachlehrer ist erster Ansprechpartner der Eltern

Eltern sollten sich keine zu großen Sorgen um versäumten Stoff machen. „Fragen Sie beim Lehrer nach, welchen Stoff Ihr Kind jetzt unbedingt nachholen sollte. Vor allem neue Lehrer können Sie auf diesem Weg kennenlernen. Die Lehrer gehen sicher nicht davon aus, dass alle Schüler alles verstanden haben, und helfen gerne“, so einer der Tipps. Schließlich gelte es, einen Lernplan zu machen, die Aufgaben nach Dringlichkeit zu sortieren und alles in kleine Lernpakete zu packen. Das schaffe Struktur für das Kind.

Arbeiten an den Corona-Lücken habe Vorrang für die Kinder. Aber jetzt schon vorzuarbeiten, um besonders zu punkten, lohne sich nicht. Besser sei es, sich erst einmal auf die Dinge zu konzentrieren, die noch nicht so gut sitzen. Trost nennt den Stoff aus der Homeschooling-Zeit als Beispiel. Im Zweifel sei der Fachlehrer erster Ansprechpartner der Eltern. Dann treibt der Studienkreis Eigenwerbung: „Wenn die Lücken sehr groß sind und Frust entsteht, kann Hilfe von außen sinnvoll sein, damit das Kind nicht völlig die Lust am Lernen verliert.“

Gute Organisation ist das A und O

Für das Lernen zu Hause sei eine gute Organisation das A und O, heißt es. Vor allem sei es wichtig, gemeinsam mit dem Kind die Lernzeiten festzulegen und einen gut geordneten Arbeitsplatz einzurichten. Das Kind sollte sich Ziele für den Tag setzen und abhaken, was erledigt ist. Das motiviere für die nächsten Aufgaben. Auch wichtig: Pausen machen.

„Nach den Sommerferien beginnt auch im Schulalltag die Anpassung an die neue Normalität, die die Corona-Pandemie nach sich zieht und für Eltern neue Fragen rund um die Gesundheit ihres Kindes mit sich bringt“, sagt Monika Gratzke, Medizinische Direktorin bei KRY, einer Online-Praxis. „Häufig benötigen Eltern schnellen medizinischen Rat.“ Um Wartezeiten zu vermeiden, biete sich eventuell eine Videosprechstunde an.