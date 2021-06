Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Sonntagabend an der Uferpromenade in Germersheim wie Pollen auf einer Fläche von etwa 50 Quadratmetern in Brand gerieten. Die Feuerwehr löschte das Feuer schnell. Ein Schaden ist nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht entstanden, informierte die Polizei. Kurz bevor der Brand ausbrach, sah der Zeuge drei Jugendliche, die sich an der Uferpromenade aufhielten und „zündelten“. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den Jugendlichen geben können, sollen sich bitte bei der Polizei melden, Telefon 07274 9580, E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.