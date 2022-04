Bei Baumpflegearbeiten in Hohenwettersbach bei Karlsruhe kam es am Mittwochmittag zu einem Zwischenfall, weil eine Stütze einer Arbeitsbühne eingesunken war. Dadurch war ein weiteres Manövrieren des Arbeitsgeräts unmöglich, weshalb ein Arbeiter im Arbeitskorb in circa 15 Metern Höhe gefangen war, informierte die Feuerwehr. Diese sicherte die Arbeitsbühne, welche an einem Ast lehnte, zunächst gegen weiteres Einsinken und Umfallen. Im Anschluss konnte der unverletzte Arbeiter mit Hilfe der Hubrettungsbühne aus seiner misslichen Lage befreit werden.