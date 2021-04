Das Impfzentrum im Wörther Hafengebiet kann noch bis Montag nur über die B 9 erreicht werden, eine Anfahrt über die Ortslage Wörth ist nicht möglich. Das kurze Stück zwischen der Landesstraße 540 Wörth/Jockgrim und der B-9-Auffahrt Wörth/Jockgrim ist weiter gesperrt. Bei einer Anreise aus Fahrrichtung Germersheim kann die B-9-Brücke an der Abfahrt Wörth/Jockgrim genutzt werden.

Ursprünglich sollte die Teilsperrung am Freitagabend beendet sein. Doch die Markierungsarbeiten hatten am Freitagmorgen wegen der Feuchtigkeit durch den Regen abgebrochen werden, teilte eine Sprecherin des Landesbetriebs Mobilität am Freitagmittag mit. Deshalb könne die Sperrung nicht wie geplant aufgehoben werden und bleibe weiter bestehen, voraussichtlich bis Montag.