Das Impfzentrum im Hafengebiet Wörth soll in jedem Fall reaktiviert werden. Das ist das Fazit einer kurzfristig einberufenen Sitzung des Kreisausschusses am Montag. Dabei zeigte sich Landrat Fritz Brechtel (CDU) vor einer entsprechenden Sitzung des Landes am Dienstag sehr zuversichtlich, dass die Einrichtung in Wörth bald wieder als Landesimpfzentrum arbeiten kann. Die Alternative wäre ein Betrieb unter der Ägide des Kreises. „Wenn wir Ende November starten wollen, dann müssen wir jetzt beginnen“, sagte Brechtel.

Der Landrat wurde vom Ausschuss bevollmächtigt, „unverzüglich, ohne auf die ausdrückliche Zustimmung aus Mainz zu warten“ wieder die erforderlichen Schritte einzuleiten. Dazu zählen unter anderem die Verlängerung der Mietvereinbarung und das Rekrutieren von Personal.