Die Landesregierung „gibt grünes Licht für Öffnung des Wörther Landesimpfzentrums zu den bisherigen Bedingungen“, also unter der Regie des Landes und mit einer Kostenübernahme durch Land und Bund. Das teilte die Kreisverwaltung am Dienstagvormittag per Twitter mit. Weitere Details sollen parallel zur Pressekonferenz des Gesundheitsministeriums am Nachmittag bekannt gegeben werden. Der Landrat hatte am Montag eine entsprechende Entscheidung des Landes im Kreisausschuss angedeutet.

#GERexklusiv - Landesregierung gibt grünes Licht für Öffnung des Wörther Landesimpfzentrums zu den bisherigen Bedingungen. Mehr dazu zeitgleich mit der PK des @MWGRLP, heute um 14 Uhr. pic.twitter.com/eFpcqUKzev — Kreis Germersheim (@KreisGER) November 16, 2021