Das Impfzentrum in Wörth unterzieht sich laut Kreisverwaltung kurz vor Ostern einem „Stresstest“. Damit will man sich auf die Zeit vorbereiten, in der mehr Impfstoff zur Verfügung steht und das Impfzentrum unter Volllast arbeitet.

In den vergangenen Tagen wurden schon die Öffnungszeiten des Impfzentrums ausgeweitet. Das teilte die Kreisverwaltung jetzt auf Anfrage mit. Nun läuft an Werktagen meist ein Zweischichtbetrieb