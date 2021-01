Das südpfälzische Impfzentrum in Wörth hat am Donnerstag seine Arbeit aufgenommen. Soweit überschaubar, läuft alles reibungslos. Einziges Manko: Beim Start am Morgen mussten die in der Regel betagten Impfkandidaten 30 bis 45 Minuten im Freien warten. Der Grund: Die Organisatoren wurden davon überrascht, dass mehr Menschen als erwartet doch recht frühzeitig angereist sind. Die Fiebermessung, die im Freien stattfinden soll, wurde deshalb kurzfristig ins Innere verlagert. Ab morgen sollen mehr Zelte mit Sitzgelegenheit und Heizpilze sowie Toiletten für Wartende bereitstehen, so die Kreisverwaltung Germersheim.