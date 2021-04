Das Impfzentrum in Wörth arbeitet seit Montag unter Volllast. Das sagte Landrat Fritz Brechtel (CDU) am Rande eines Pressegespräches. Volllast bedeute, dass zurzeit auf fünf Impfstraßen im Impfzentrum im Zwei-Schicht-Betrieb insgesamt 2000 Personen pro Tag geimpft werden. Das sei möglich geworden, weil das Land Impfdosen jetzt nach Kapazität der Impfzentren zuteile, so Brechtel. So lange also genügend Impfstoff da sei, könne es schnell gehen. Noch schneller soll es demnächst werden, wenn auch am Wochenende durchgehend geimpft werden kann. „Dann könnten wir 14.000 Menschen pro Woche impfen“, so Brechtel. Bedenke man noch die mobilen Impfteams und die impfenden Hausärzte, könne man sehen, dass die Impfkampagne richtig Fahrt aufgenommen habe. In Wörth werden zurzeit etwa drei Viertel der Impfungen mit Biontech gemacht, die restlichen mit Astrazeneca.