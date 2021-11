565 impfwillige Menschen aus der gesamten Südpfalz kamen zum Neustart des Impfzentrums im Hafengebiet von Wörth. Das teilte die Kreisverwaltung jetzt mit. Geimpft wurde am Morgen ausschließlich Impfstoff des Herstellers BioNTech.

Martin Garrecht aus Insheim war der erste, der sich am ersten Tag der Wiedereröffnung seinen Piks abholen durfte. Geimpft hatte ihn die medizinische Fachkraft Afshan Nur Ahman, die am 30. September 2021 die letzte Impfung im Landesimpfzentrum erhielt, bevor die Einrichtung in den Standby-Betrieb überführt wurde. Etwa 30 Menschen die am Mittwoch nach Wörth kamen erhielten eine erste Impfung, zwei kamen zum Zweittermin, die dritte Auffrischungsdosis erhielten zirka 530 Personen.

Die Impfdokumentation des Landes von Montag, 22. November, zeige, dass sich eine deutliche Mehrheit der impfwilligen Menschen für eine Impfung in Wörth entschieden habe, heißt es in der Pressemitteilung. Mit 14.467 Registrierungen und bereits 10.193 vergebenen Terminen belege die Region einen Spitzenplatz.