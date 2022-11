Die Impfzentren in Rheinland-Pfalz sollen zum Jahresende geschlossen werden. Das teilte das Gesundheitsministerium in Mainz am Montag mit. In Germersheim, einem der Standorte der verbliebenen 22 Impfzentren, zeigt man sich über diese Entscheidung verärgert: Die Ankündigung des Landes, die Kosten für die Landesimpfzentren nur noch bis 31. Dezember zu übernehmen, „hat uns völlig überrascht“, heißt es auf Anfrage der RHEINPFALZ aus der Kreisverwaltung Germersheim.

Bisher sei man davon ausgegangen, dass das Land seine Zusage, „die Impfzentren mindestens bis zum 31. März 2023 offenzuhalten und zu finanzieren, selbstverständlich einhält“. Dementsprechend habe man im Interesse der Gesundheitsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger Vorsorge betrieben, so eine Sprecherin der Kreisverwaltung weiter. Dabei gehe es zum Beispiel um die Themen Mietvertrag und Personal. „Es kann jetzt nicht sein, dass wir so kurzfristig finanziell im Regen stehengelassen werden und unsere Verbindlichkeiten nicht einhalten können, beziehungsweise auf den Kosten sitzenbleiben“, heißt es aus dem Kreishaus weiter. Man gehe davon aus dass es dazu in den nächsten Tagen noch weitere intensive Gespräche und Verhandlungen mit dem Land geben werde.

Im Kreis Germersheim wurde seit Ende Dezember 2020 zunächst ein Impfzentrum im Hafengebiet von Wörth betrieben. Dieses hatte zum 30. April 2022 geschlossen. Anfang Juni hat eine deutlich kleinere Einrichtung in einem ehemaligen Autohaus in Germersheim geöffnet.