Aufgrund der derzeit geringen Nachfrage hat das Landesimpfzentrum Südpfalz in Wörth im Februar nur noch an folgenden Tagen von 8 bis 15.45 Uhr geöffnet: Dienstag, 8. Februar, Donnerstag, 17. Februar (Familien- und Kinderimpftag), Mittwoch, 23. Februar, und Montag, 28. Februar (Familien- und Kinderimpftag). An diesen Tagen kann jeder Impfwillige mit und ohne Termin ins Impfzentrum in Wörth, Mobilstraße 1, kommen. Auch an den sogenannten Familien- und Kinderimpftagen werde jeder Impfwillige geimpft, „Kinder werden jedoch besonders im Ablauf und in der Ansprache berücksichtigt“, heißt es in einer Mitteilung der Kreisverwaltung.

Der Zulauf im Impfzentrum wurde in den vergangenen Wochen immer geringer. Ein Grund waren wohl die äußerst erfolgreichen Impfaktionen auf den Dörfern, die vom DRK mit mobilen Teams angeboten wurden. Landrat Fritz Brechtel (CDU) denkt vor diesem Hintergrund auch darüber nach, ob langfristig das große, teuere Impfzentrum zum Beispiel durch den Einsatz von solchen Teams ersetzt werden könnte.

Brechtel weist aber auch darauf hin, dass sich die Situation in den nächsten Wochen wieder anders zeigen kann: „Wenn die vierte Impfung flächendeckend ansteht und insbesondere auch, wie vom Land angekündigt, ab Ende Februar mit dem neuen Impfstoff Novavax geimpft werden kann, werden die Impfzentren sicherlich wieder einen größeren Zulauf erfahren“, heißt es in der Mitteilung.