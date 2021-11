„Bitte öffnen Sie das Impfzentrum in Wörth“: So lautet der erneute Appell des südpfälzischen Bundestagsabgeordneten Thomas Gebhart (CDU) an die Landesregierung. Es gebe Hinweise von Bürgern aus der Region, dass sie derzeit keinen zeitnahen Termin für eine Auffrischungsimpfung, die sogenannte Boosterimpfung, erhalten. Dies treffe vor allem ältere Bürger und solche mit Vorerkrankungen. Daher wäre es dringend angezeigt, dass Impfzentrum Wörth, das sich im Stand-by-Modus befindet, zu reaktivieren.

„Jeder Tag Zögern kann Menschenleben kosten“, schreibt Gebhart, unter der noch amtierenden Bundesregierung Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium. Auch in einigen anderen Bundesländern, etwa in Bayern, Thüringen oder Berlin, seien Impfzentren geöffnet. Nach wie vor übernehme der Bund anteilig die Kosten für den Betrieb der Impfzentren. „Aber die Entscheidung zu öffnen liegt in der Verantwortung des Landes“, schließt Gebhart.