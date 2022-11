Das Landesimpfzentrum in der Münchener Straße 2 in Germersheim hat bis Jahresende an folgenden Tagen geöffnet: Dienstag, 29. November, 8 bis 15.45 Uhr; Mittwoch, 30. November, 10 bis 19.30 Uhr; Donnerstag, 1. Dezember, 8 bis 15.45 Uhr; Mittwoch, 7. Dezember, 10 bis 18.45 Uhr; Donnerstag, 8. Dezember, 8 bis 15.45 Uhr; Mittwoch, 14. Dezember, 10 bis 18.45 Uhr; Donnerstag, 15. Dezember, 8 bis 15.45 Uhr; Mittwoch, 21. Dezember, 10 bis 18.45 Uhr; Donnerstag, 22. Dezember, 8 bis 15.45 Uhr; Mittwoch, 28. Dezember, 10 bis 15 Uhr. An allen Tagen stehen laut Angaben des Gesundheitsamts verschiedene Impfstoffe zur Verfügung und zur Wahl. Geimpft wird mit und ohne Anmeldung, wobei es ohne Termin zu Wartezeiten kommen kann. Die nächsten Kinderimpftage sind am 8. und 28. Dezember. Anmeldungen hierzu über das Impfportal des Landes: www.impfen.rlp.de. Weitere Infos auf www.kreis.germersheim.de/coronavirus.