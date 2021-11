Die Inzidenz ist höher denn je, doch das Impfzentrum bleibt geschlossen. Also müssen weiter alte Menschen in der Kälte Schlange stehen.

Es muss einen Grund dafür geben, dass sich das Land hartnäckig weigert, das Impfzentrum in Wörth wieder zu öffnen. Aber welcher Grund das sein könnte, ist rational nicht nachzuvollziehen. Denn alle Experten sind sich einig, dass es auch im zweiten Coronawinter darum geht, möglichst viele Menschen schnell zu impfen.

Zunächst sollten die Älteren und andere Risikogruppen ihre „Boosterimpfung“ erhalten. Außerdem die Menschen, die ihren ersten Piks mit Johnson&Johnson bekamen. Und natürlich sollen auch diejenigen schnell an die Reihe kommen, die bisher mit der ersten Impfung gezögert hatten. Offensichtlich sind das eine Menge Leute, wie sonst wären die lange Warteschlangen zu erklären, wo immer es ein Impfangebot gibt.

Besonders dringend ist das schnelle Impfen in Gebieten, in denen die Fallzahlen so hoch sind wie noch nie. Also zum Beispiel im Landkreis Germersheim. Und dort steht auch noch ein Impfzentrum bereit, das im Standby-Betrieb sowieso Geld kostet: Miete für die Halle und Gehälter für das Personal. Es ist alles da. Auch ein beheizbarer Warteraum, was Impfwillige im Winter durchaus zu schätzen wissen.

Aber nein: Statt zumindest in einer gebeutelten Region von der grundsätzlichen Linie - „Die Impfzentren bleiben zu!“ - abzuweichen, schickt das Land ein paar Busse. Genauer: Vier in den nächsten zweieinhalb Wochen. Der nächste Impfbus macht am Freitag in Freckenfeld Station. Ab 8 Uhr morgens. Die Wetterprognose lautet: 1 Grad plus. Dennoch werden die Menschen auch in der Kälte Schlange stehen. Das Land lässt ihnen keine andere Wahl.