Auch im Landesimpfzentrum Südpfalz in Wörth wurden am Montag kurzfristig nach Weisung des Bundesgesundheitsministeriums die Impfungen mit dem Vakzin Impfstoff Astrazeneca ausgesetzt. Personen, die am Dienstag, beziehungsweise in den nächsten Tagen, einen Impftermin mit Astrazeneca gehabt hätten, haben eine Absage des Termins erhalten.

Nun gibt es jedoch gute Nachrichten: Der Landkreis erhält zusätzlichen Impfstoff des Herstellers Moderna. Damit sollten die ursprünglichen Termine zumindest teilweise doch gehalten werden können. Dann wird wahlweise Biontech oder Moderna verimpft. „Das Land informiert alle Betroffenen darüber, ob ihr Termin bestehen bleibt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises.

Mehr darüber lesen Sie hier