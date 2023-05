Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In den Alters- und Pflegeheimen im Landkreis Germersheim wird zum Impfstart am Sonntag, 27. Dezember, noch nicht geimpft, obwohl der Landkreis auf der Liste derjenigen Regionen steht, in denen die Impfung beginnen sollte. Das wurde auf Nachfrage auch vom Land bestätigt.

„Die Heime haben noch keine Impfbereitschaft signalisiert, deshalb ist auch noch kein Impfstoff ans Impfzentrum geliefert worden“, sagte Landrat Fritz Brechtel (CDU). Wann genau die Impfung in den