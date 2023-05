Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sechs Menschen in Gesundheitsberufen dürfen in der Südpfalz nicht mehr an ihren Arbeitsplatz. Alle davon aus dem Kreis SÜW. Im Kreis Germersheim dagegen geht man das Thema einrichtungsbezogene Impfpflicht anders an.

Eine Angestellte einer Zahnarztpraxis im Raum Landau/SÜW hat ein Eilverfahren vor dem Neustadter Verwaltungsgericht angestrengt. Sie will erreichen, dass das vom Gesundheitsamt des Kreises SÜW