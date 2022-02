Nach zwei Jahren Pandemie sind die Gesundheitsämter am Limit. Man kann ihnen nur eine weitere Last aufbürden, wenn man sie an anderer Stelle entlastet.

„Die Gesundheitsämter werden das verkraften“, lautet die Einschätzung des Impfkoordinators Daniel Stich. Sie zeigt, wie weit entfernt von der Corona-Front der Generaldirektor aus dem Mainzer Gesundheitsministerium tatsächlich ist.

Seit zwei Jahren liegt ein Großteil der Verwaltungslast in der Pandemie bei den Gesundheitsämtern. Sie sammeln und melden Fallzahlen, sie ordnen das Geschehen ein und PCR-Tests an, sie sichten Infektionsherde und machen sich mit der Anordnung von Quarantänen oft keine Freunde. Eine Kontaktverfolgung war schon lange nicht mehr möglich. Die Ämter sind am Limit, trotz der Amtshilfe durch die Bundeswehr. Und sollte das Ende der Omikron-Welle endlich nahen, geht es daran aufzuräumen, was seit zwei Jahren liegen geblieben ist.

Nun wurde den Gesundheitsämtern kaltlächelnd eine weitere Aufgabe aufgebürdet: Die Überprüfung der einrichtungsgebundenen Impfpflicht. Hurra! Noch mehr Bürokratie, zumal voller juristischer Fallstricke, da diese Impfpflicht ja nicht unumstritten ist. Eine Aufgabe voller Konfliktpotenzial, da die Gesundheitsämter Verstöße ahnden sollen. Kein Wunder, dass man sich in den Ämtern die müden Augen reibt.

Statt darauf zu verweisen, dass sie das schon irgendwie hin bekommen werden, sollte das Land vor Ort nachfragen: Was braucht ihr von uns? Wie können wir euch unterstützen? Oder die ganz ehrliche Frage stellen: Bekommen wir das überhaupt hin? Nach über zwei Jahren harter Arbeit wäre das das Mindeste, was die Menschen in den Gesundheitsämtern erwarten können.