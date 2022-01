Viele der nach dem Jahreswechsel entdeckten Schmierereien an zwei Wörther Kindergärten und der Dorschberg-Grundschule sind wieder beseitigt. Auch am Wörther Rathaus ist nichts mehr zu sehen. Lediglich im Schulzentrum sind noch einige Parolen nicht entfernt. Die unbekannten Urheber wenden sich gegen eine Maskenpflicht für Kinder (wir berichteten).

In einem Schreiben an den Wörther Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) begründeten die oder der Sprayer ihre Tat: Als Nicht-Geimpfte fühlen sie sich so diskriminiert, dass sie sich nicht mehr anders als mit Sachbeschädigungen zu helfen wissen, so Nitsche. Weitere Sachbeschädigungen werden angekündigt, bis zum 5. November sollten nicht näher genannte „demokratische Änderungen“ erfolgen. Als Drohbrief wertet Nitsche das Schreiben nicht.