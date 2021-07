„Am Mittwoch wurde der 40.000 Gast zur Zweitimpfung im Impfzentrum in Wörth begrüßt, der damit in 14 Tagen die Erleichterungen des Impfschutzes genießen darf. Seit Beginn der Impfkampagne wurden im Impfzentrum in Wörth über 90.000 Impfdosen verimpft“, so Landrat Fritz Brechtel (CDU) in einer Mitteilung. Damit haben allein durch Impfungen im Impfzentrum Wörth rund 30 Prozent der Menschen im Landkreis Germersheim bereits den vollen Impfschutz – und rund 40 Prozent zumindest die Erstimpfung erhalten. Dazu kommen noch diejenigen, die ihre Impfungen außerhalb des Impfzentrums, beispielsweise in Arztpraxen erhalten haben.

„Das ist sehr erfreulich, aber leider noch viel zu wenig. Lassen Sie sich bitte impfen“, appelliert Brechtel. „Wir hoffen, mit dem Sonderimpftermin am kommenden Donnerstag die Impfquote weiter erhöhen zu können“, so Brechtel weiter.

Am Donnerstag, 22. Juli 2021, in der Zeit von 8 bis 14.30 Uhr startet das Impfzentrum in Wörth eine Sonderimpfaktion. Insgesamt 600 Dosen des Impfstoffs von BioNTech stehen dafür zur Verfügung und werden an Interessierte ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Rheinland-Pfalz verimpft.

Info



Interessierte können ohne Anmeldung ins Impfzentrum Wörth, Mobilstraße, kommen. Mitzubringen sind (Personal-)Ausweis und Impfpass, hilfreich wäre auch die Versichertenkarte der Krankenkasse.