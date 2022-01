Rund 300 Personen erhielten am Montag ihre Erst-, Zweit- oder Drittimpfung, als der Impfbus in Germersheim Station machte. Diesmal stand er von 9 bis 16 Uhr am Tournuser Platz. Wegen der kalten Witterung wurden die Menschen jedoch in der Stadthalle geimpft.

Anders als sonst löste sich die Warteschlange jedoch nicht auf, als die Personen ihre Impfdokumentation zum Ausfüllen sowie ein Zeitfenster erhalten hatten: Die meisten Impfwilligen blieben in der Schlange stehen und warten. „Ich kann nur vermuten, dass diese Menschen auf Nummer sichergehen wollten, an diesem Tag auch wirklich geimpft zu werden“, schreibt Bürgermeister Marcus Schaile in einer Pressemitteilung der Stadt.

Zwei Tage zuvor hatten sich bei der Impfaktion des DRK in der Moschee 250 Menschen impfen lassen.