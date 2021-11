Kommende Woche wird es in Germersheim eine weitere Möglichkeit geben sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Am Dienstag, 23. November, 9 bis 17 Uhr, macht der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz Station am Weißenburger Tor. Nach Angaben von Bürgermeister Marcus Schaile werden Menschen, die sich impfen lassen wollen, die Möglichkeit haben, im Bürgerhaus zu warten. Es werden Wertmarken ähnlich denen im Einwohnermeldeamt verteilt, so dass man wisse, wann man dran sei. Dadurch sei auch klar, dass man nicht mehr warten müsse, wenn kein Impfmittel mehr vorhanden sei. Die Stadt weißt darauf hin, Krankenversicherungskarte, Impfpass und Ausweis mitzubringen.