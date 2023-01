Hingehen, Perso zeigen, Schutzimpfung erhalten: Mobile Impfbusteams sind weiterhin im Land unterwegs. Geimpft wird nach Angaben des Landes ohne Terminvergabe. Neben dem Impfen beim Hausarzt ist der Impfbus eine weitere Möglichkeit, die Corona-Schutzimpfung zu erhalten. Die Übersicht, wann der Impfbus wo hält, finden Interessierte unter www.impfen.rlp.de/de/impfangebote/. Im Impfbus stehen die Vakzine von BioNTech, Moderna und Novavax zur Verfügung. In den Bussen sind Erst-, Zweit- sowie Booster-Impfungen möglich. Weitere Informationen gibt es unter www.corona.rlp.de. Der bisher bekannte nächste Stopp des Impfbusses im Landkreis Germersheim ist am Samstag, 4. Februar, von 10 bis 17 Uhr am Marktkauf in Maximiliansau, Maximilianstraße 1.