Einen Stopp in der Zeit nach Weihnachten. Am Dienstag, 28. Dezember, 9 bis 17 Uhr, hält der Bus des Landes rheinland-Pfalz an der Grundschule Neupotz, Schulstraße 29. Bitte den Impfausweis, die Krankenversicherungskarte und einen Personalausweis mitbringen.