Der Impfbus des Landes Rheinland-Pfalz macht ab Dienstag, 19. Oktober, Station im Kreis. Los geht es in Bellheim: Von 9 bis 17 Uhr steht der Bus in der Hauptstraße 140. Am Folgetag, Mittwoch, 20. Oktober, haben Impfwillige, die bisher keine Gelegenheit hatten, die Chance in Germersheim. Dort steht der Bus an der Uni (An der Hochschule 2) in der Zeit von 8 bis 16 Uhr. Dritte Station, Donnerstag, 21. Oktober, ist der Rewe-Markt in Rülzheim. Der Bus hat dann seine Türen von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Letzte Chance in dieser Woche besteht am Samstag, 23. Oktober, beim TB Jahn Zeiskam in der Bahnhofstraße 37 im „Zwewweldorf“. Von 14 bis 19 Uhr kann geimpft werden. Bitte einen Personalausweis und – wenn vorhanden – einen Impfpass mitbringen. Derzeit gibt es im Kreis Germersheim dem Landesuntersuchungsamt zufolge 307 positiv auf das Coronavirus Getestete. Die Inzidenz liegt am Sonntagmittag bei 121,7. Der höchste Wert des Landes