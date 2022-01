Zuerst steht der Impfbus am Mittwoch, 26. Januar, 9 bis 17 Uhr, in Erlenbach in der Hauptstraße 31 (Bürgerhaus). Jeder kann die Möglichkeit der Corona-/Booster Impfung nutzen – ohne Termin, ohne Anmeldung. Wer sich impfen lassen möchte, braucht lediglich seinen Personalausweis sowie seinen Impfpass. Um die Wartezeiten am Impfbus zu verkürzen, werden am selben Tag Wartemarken verteilt, die eine zeitliche Orientierung für die Impfwilligen bieten sollen. Da immer erst kurzfristig feststeht, wie viel Impfstoff zur Verfügung steht, wird geimpft, so lange der Vorrat reicht, teilte Mike Schönlaub von der Verbandsgemeindeverwaltung mit.

Am Dienstag, 8. Februar, 9 bis 17 Uhr, macht der Impfbus des Landes dann an der Rheinberghalle in Kuhardt Station: Auch hier können sich Bürgerinnen und Bürger ihre Erst-, Zweit- oder Boosterimpfung holen. Mitzubringen sind der Personal- und gegebenenfalls Impfausweis für Zweit- und Boosterimpfung. Es stehen die Vakzine von Johnson & Johnson, Biontech und Moderna zur Verfügung. Personen ab zwölf Jahren können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten eine Schutzimpfung erhalten. Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren können sich mit einer schriftlichen Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten impfen lassen. Impflinge bis zum 30. Lebensjahr erhalten grundsätzlich den Impfstoff von Biontech, ältere im Regelfall den Impfstoff von Moderna oder Johnson & Johnson. Booster-Impfungen werden in einem Abstand von drei Monaten zur Zweitimpfung bei einem mRNA-Impfstoff verabreicht. Bei einer Impfserie mit dem Vakzin von Johnson&Johnson sind es vier Wochen.

