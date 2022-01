Der Impfbus kommt wieder in den Landkreis: Am Freitag, 7. Januar, hält er an der Rheinberghalle in Kuhardt. Nächsten Montag, 10. Januar, impft das Team in der Germersheimer Stadthalle. Am Freitag, 14. Januar, steht der Bus am Bürgerhaus in Hatzenbühl, einen Tag später (Samstag, 15. Januar) bei der Firma Eichenauer Heizelemente in der Industriestraße 1 in Hatzenbühl. Geimpft wird ohne Terminvergabe, immer von 9 bis 17 Uhr, so lange Impfstoff vorhanden ist. Das Angebot richtet sich an Menschen ab zwölf Jahren. Weitere Infos auf: https://corona.rlp.de/de/impfen/informationen-zur-corona-impfung-in-rheinland-pfalz/