Aufgrund der hohen Nachfrage verstärkt das Land den Einsatz von Impfbussen. Auch im Kreis Germersheim wird es weitere Stationen geben, an denen man sich impfen lassen kann.

Folgende Termine stehen bis Ende November bereits fest: Am Freitag, 12. November, hält der Impfbus auf dem Bolzplatz neben dem Kindergarten, Raiffeisenstraße 5, in Freckenfeld, von 8 bis 16 Uhr. Am Samstag, 20. November, hält der Bus vor der Bienwaldhalle, Schubertstraße 7, in Kandel, von 9 bis 17 Uhr. Am Dienstag, 23. November, vor dem Kaufland, Posthiusstraße 5-7, in Germersheim, von 8 bis 16 Uhr und am Samstag, 27. November, vor dem TB Jahn, Bahnhofstraße 37, Zeiskam, von 14 bis 19 Uhr.

Wer einen der Termine wahrnehmen möchte, muss lediglich den Personalausweis dabeihaben, bei Zweit- oder Drittimpfungen eventuell auch das gelbe Impfheft mitbringen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Jugendliche brauchen eine Einverständniserklärung der Eltern.