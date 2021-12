Der DRK-Kreisverband Germersheim bietet am Mittwoch, 22. Dezember, eine Impfaktion im Bürgerhaus in Schwegenheim an. Nach Angaben der Kreisverwaltung besteht neben der Booster-Impfung auch die Möglichkeit für eine Erst- oder Zweitimpfung. Grundsätzlich werde der Impfstoff von Moderna oder Johnson & Johnson verimpft. Personen unter 30 Jahren bekommen ausnahmslos das Vakzin von Biontech. Für Booster-Impfungen muss die Zweitimpfung tagesgenau mindestens fünf Monate zurückliegen, teilt die Kreisverwaltung mit. Wer geimpft werden möchte, muss unter www.clicknbook.de/drk-kreisverband-germersheim/ einen Termin buchen.

Das DRK ist seit Mitte Dezember in verschiedenen Orten im Landkreis Germersheim zum Impfen unterwegs. Der Kreisverwaltung zufolge wurden seitdem rund 2700 Dosen Impfstoff verspritzt. „Das Angebot wird sehr gut angenommen, die Termine waren bisher immer restlos ausgebucht. Alle Impfdosen werden verimpft, inzwischen hat sich der Ablauf so eingespielt, dass noch mehr Impfungen innerhalb einer Stunde verabreicht werden können, als anfangs gedacht. Es ist eine unglaublich tolle Leistung“, wird der Präsident des DRK-Kreisverbandes, Landrat Fritz Brechtel (CDU), in einer Pressemitteilung zitiert.