Remax, das nach Unternehmensangaben weltweit größte Immobilienmaklernetzwerk, hat in der Mittleren Ortsstraße 70 in Rülzheim ein Büro eröffnet. Daniel Wessa, Inhaber und Geschäftsführer der 75 Quadratmeter großen Niederlassung, will zusammen mit Co-Geschäftsführerin Sabina Wessa und drei Mitarbeitern Immobilienverkäufer und -käufer in der Region Germersheim-Speyer-Karlsruhe betreuen. Unter anderem wegen der ansässigen und sich neu ansiedelnden Unternehmen sieht Daniel Wessa einen großen Immobilienbedarf. Und wegen des Mangels an Wohnobjekten und Bauland im Umland sei eine Entwicklung in Richtung Innerortverdichtung festzustellen, also Bebauung in zweiter Reihe, ergänzt Sabina Wessa.

Remax wurde laut Unternehmensmitteilung 1973 in den USA gegründet. Der Franchise-Betrieb habe in den USA und Kanada erheblichen Anteil am Wandel des Immobilienmarktes vom Privatverkauf zum Verkauf durch professionelle Immobilienmaklers. Der Sitz von Remax Germany ist in Leinfelden-Echterdingen. In 204 Immobilienbüros in Deutschland vermittelten 903 Makler Immobilien im Inland. Weltweit beschäftige Remax in mehr als 110 Ländern derzeit etwa 128.000 Immobilienmakler, die in rund 8300 Büros tätig seien.

Info