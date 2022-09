Zwischen Montag und Dienstag wurde ein Zigarettenautomat in der Schulzenstraße in Hördt aufgebrochen. Die unbekannten Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro, teilt die Polizei mit. Auch in Germersheim wurden in der vergangenen Woche zwei Zigarettenautomaten geknackt. Hier wurde auch Geld gestohlen. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefonnummer 07274 9580 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.